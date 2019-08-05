Алла Астратова возглавила комитет по труду и занятости Ленобласти

Сразу после празднования 92-й годовщины основания Ленинградской области пришла официальная новость из администрации губернатора Александра Дрозденко. Несмотря на витающие в СМИ слухи о возможной отставке Дрозденко, кадровая работа идёт своим чередом.

Опубликовано официально сообщение о назначении Аллы Астратовой на пост председателя комитета по труду и занятости населения. Сайт администрации Ленобласти оперативно отреагировал на новое назначение в структуре исполнительной власти региона: на официальной интернет-странице комитета по труду уже появилась фотография нового председателя. Астратову с полным правом можно назвать профессионалом своего дела: после окончания вуза она начала свою карьеру в сфере службы занятости.

«Питерец.ру» обратил внимание и на то, куда ушёл предшественник Астратовой на посту главы комитета по труду – Алексея Брицуна. Уступив место в областной администрации своему первому заму, которым и работала Астратова, Брицун возглавил Волховский район. Пока с приставкой «и.о.», подобно Александру Беглову.