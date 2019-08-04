Николай Стариков – о митинге 3 августа, где ему не дали выступить

На субботнем митинге у Финляндского вокзала организаторы отказались дать слово писателю Николаю Старикову (на фото). По его словам, к мероприятию 3 августа на площади Ленина подготовка была соответствующей: Стариков и его сторонники взяли флаги и плакаты. Однако осуществлявший «фейс-контроль» Красимир Врански взялся отбирать подобную атрибутику при входе.

Тот же Врански начал со сцены дискуссию со Стариковым, при этом со сцены писателя изгнали. «Питерец.ру» цитирует комментарий Старикова, который он дал ещё на Финляндском вокзале:

«Я готов высказаться, ответить – не дают слово… Меня вытолкали, физическую силу используя… Это не борцы за свободу, а какие-то провокаторы».

Язвительно прошёлся Стариков и по выступившим вчера на митинге депутатам Заксобрания Борису Вишневскому и Максиму Резнику. Что касается кандидатов в губернаторы, то вчера замечена была только Надежда Тихонова.

Вчера внимание к Старикову было повышенным: после того, как ему не дали выступить, один из пришедших вырывал из его рук плакат со словами «Дайте слово!», порвал его и растоптал.