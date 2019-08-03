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» » Надежда Тихонова рассказала, какими должны быть выборы

Надежда Тихонова рассказала, какими должны быть выборы

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.youtube.com
Регистрация кандидатов в муниципальные депутаты – проблема не только для «Справедливой России».

Выступившая у Финляндского вокзала кандидат в губернаторы Надежда Тихонова ответила и на вопросы корреспондента «Эха Петербурга». По словам депутата Заксобрания от «Справедливой России, «выборы должны быть конкурентными».

«Питерец.ру» отмечает демократизм Надежды Геннадьевны, которая ответила на все вопросы по существу, разъяснив партийную позицию. В то же время сайт городского отделения партии Сергея Миронова основное внимание вопросу регистрации кандидатов в мундепы.

Тихонова заявила, что 8 сентября есть возможность разбить монополизм партии власти на муниципальных выборах. Однако чтобы попытаться это сделать, сначала нужно добиться регистрации кандидатов-эсеров. Здесь особенно отличился юрист справедливороссов Александр Новиков, а вот об активности члена Горизбиркома с правом совещательного голоса Соболева от этой партии известно мало. Что касается кандидатов в губернаторы, то на сайте Горизбиркома указано, что правом на назначение своего представителя пока воспользовался только Александр Беглов.

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1 комментарий

аыва
На самом деле, все эти сходки и митингом не назвать, смешны до абсурда. Ну зачем туда костюмированных клоунов приводить, провокаторов пускать?? Орать и матерится со сцены? Почему нельзя выражать своё недовольство спокойно и без нарушения закона??
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