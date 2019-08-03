Преимущества для финнов

«Питерец.ру» сообщает, что Финляндия попала в список стран, жители которой получили возможность приезжать в Петербург и Ленобласть по электронным визам. Теперь граждане этой скандинавской страны смогут находиться на территории нашего города и области в течение 8 дней. Такая возможность доступна благодаря электронной визе.

Интересно, что параллельно в Финляндии ужесточили правила пребывания там для жителей России. Теперь наши соотечественники должны предоставлять справку о доходах и подтверждать план поездки. Финские предприниматели считают, что такая бюрократия не будет способствовать развитию туризма.

Посмотрим, как изменится ситуация. Пока финны получили преимущества для пребывания у нас. Россиянам же отправляться в Финляндию стало сложнее.