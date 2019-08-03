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» » Преимущества для финнов

Преимущества для финнов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
novostivmire.com
Граждане Финляндии смогут воспользоваться электронными визами 

«Питерец.ру» сообщает, что Финляндия попала в список стран, жители которой получили возможность приезжать в Петербург и Ленобласть по электронным визам. Теперь граждане этой скандинавской страны смогут находиться на территории нашего города и области в течение 8 дней. Такая возможность доступна благодаря электронной визе.

Интересно, что параллельно в Финляндии ужесточили правила пребывания там для жителей России. Теперь наши соотечественники должны предоставлять справку о доходах и подтверждать план поездки. Финские предприниматели считают, что такая бюрократия не будет способствовать развитию туризма.

Посмотрим, как изменится ситуация. Пока финны получили преимущества для пребывания у нас. Россиянам же отправляться в Финляндию стало сложнее.

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