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» » Умерла Ольга Хохрякова, работавшая заместителем Валерия Зорькина в КС РФ

Умерла Ольга Хохрякова, работавшая заместителем Валерия Зорькина в КС РФ

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44
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vz.ru
В возрасте 70 лет ушла из жизни зампред Конституционного Суда Ольга Хохрякова.

Сайт располагающегося в Санкт-Петербурге Конституционного Суда сообщил 31 июля о кончине Ольги Хохряковой, занимавшей должность заместителя председателя Суда.

Ольга Хохрякова родилась 11 сентября 1949 года в Свердловске, получила юридическое образование и в начале 90-х стала доктором юридических наук. Судьёй Конституционного Суда она стала ещё в октябре 1994 года: выдвигал на эту должность Хохрякову первый Президент России Б. Н. Ельцин.

В 2008 году Хохрякова стала заместителем Председателя КС (им является Валерий Зорькин), сменив Владимира Стрекозова. 11 декабря 2018 года Совет Федерации переутвердил Хохрякову в качестве зампреда Конституционного Суда. За свою многолетнюю деятельность Ольга Сергеевна была награждена Орденом за заслуги перед Отечеством IV степени и удостоена звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».

«Питерец.ру» цитирует информационное сообщение с сайта КС:

«Её всегда отличали доброжелательная и спокойная манера общения, готовность выслушать, вникнуть в проблему и оказать помощь».

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