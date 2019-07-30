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Бортко за равные условия на выборах

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Условия предвыборной борьбы за пост губернатора должны быть равными

«Питерец.ру» сообщает, что кандидат в губернаторы Владимир Бортко высказался о неравных условиях борьбы за пост градоначальника Северной столицы. По словам Бортко, Смольный не разрешил проводить агитацию у метро и в некоторых других местах. Лишь около половины заявок на раздачу агитационных материалов были одобрены.

Городские власти запретили проводить агитацию там, где это, якобы, может помешать проходу пассажиров. Однако штаб Беглова с такой проблемой не сталкивается. В пользу этого кандидата спокойно раздают листовки у метро. Бортко видит в этом явную проблему, поскольку кандидаты находятся в неравных условиях. Он считает, что все кандидаты должны иметь одинаковые возможности для агитации. Сейчас такого не наблюдается.

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