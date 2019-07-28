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Коммунисты Ленобласти рапортуют о готовности к выборам – так ли это?

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30
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
lokkprf.ru
Сайт областного партийного отделения словно остался где-то в начале 2000-х годов…

Муниципальные выборы грядут не только в Петербурге. Жителям Ленинградской области тоже предстоит выбрать своих депутатов на муниципальном уровне. Поскольку сайт городского отделения КПРФ уснул ещё в среду, «Питерец.ру» взглянул на состояние дел обкома КПРФ Ленобласти.

В новости от 26 сентября обком КПРФ сообщил о полной готовности к выборам. Компартией выдвинуто 629 кандидатов в мундепы, что на треть больше, чем на прошлых выборах. Упоминаются «все службы обкома», однако дизайн сайт такой, как будто его делали по лекалам 2003 года.

Многие ли обратили должное внимание, что возглавляет областное отделение КПРФ уже не Регина Илларионова, а Андрей Попов? Илларионова, которой в августе исполнится 71 год, возглавляет фракцию коммунистов в Законодательном собрании (вместе с Региной Альбертовной туда входят Николай Кузьмин и Евгений Тирон).

Сайт Ленинградского обкома напоминает избирателям:

«КПРФ выступает за смену курса, используя парламентский метод борьбы – возможность бюллетеней и голосования».

Губернатор региона Дрозденко неоднократно проводил встречи с активом обкома (на фото).

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