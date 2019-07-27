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» » Дрозденко уйдет в отставку?

Дрозденко уйдет в отставку?

0
71
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
forpost-sz.ru
Губернатору Ленобласти предрекают отставку – насколько это реально? 

«Питерец.ру» отмечает, что в последние несколько недель стали ходить слухи о возможной отставке главы Ленобласти Александра Дрозденко. С чем это связано? И насколько реальным может стать уход Дрозденко со своего поста?

Ситуация в регионе достаточно хорошая, и позиции Дрозденко достаточно сильны. С точки зрения экономики, развития и инвестиций Ленобласть занимает лидирующие строчки в различных рейтингах. Так что необходимость что-то менять вызывает вопросы.

С другой стороны, хорошие показатели достигаются больше благодаря удобному географическому положению региона, а не эффективности управления. Так что слухи с отставкой Дрозденко могут иметь под собой реальную почву. Возможно, в Кремле готовы к перестановкам.

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