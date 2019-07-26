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» » Платошкин – возможный преемник Зюганова во главе КПРФ, считает Жириновский

Платошкин – возможный преемник Зюганова во главе КПРФ, считает Жириновский

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.dvnovosti.ru
Лидер фракции ЛДПР в Госдуме высказал свою версию о преемнике 75-летнего Зюганова.

Владимир Жириновский высказался о том, кто мог бы в будущем возглавить Компартию. По мнению основателя и лидера ЛДПР, преемником Зюганова станет человек, который сегодня даже не является членом КПРФ.

Речь идёт о Николае Платошкине, который хорошо знаком зрителям политических ток-шоу. 53-летний Платошкин имеет научную степень кандидата исторических наук и возглавляет кафедру в одном из московских вузов. Он занимается созданием движения «За новый социализм» и баллотируется от КПРФ на довыборах в Госдуму по Хабаровскому краю (единороссы выдвинули певицу Вику Цыганову).

«Питерец.ру» вспомнил, что фонд «Петербургская политика» ранее уже составил «Топ-20 возможных преемников Геннадия Зюганова в КПРФ». В список вошли депутаты Госдумы Юрий Афонин, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Денис Парфёнов и Дмитрий Новиков, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, кандидат в президенты Павел Грудинин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Хакасии Валентин Коновалов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие товарищи политики.

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