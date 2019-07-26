Платошкин – возможный преемник Зюганова во главе КПРФ, считает Жириновский

Владимир Жириновский высказался о том, кто мог бы в будущем возглавить Компартию. По мнению основателя и лидера ЛДПР, преемником Зюганова станет человек, который сегодня даже не является членом КПРФ.

Речь идёт о Николае Платошкине, который хорошо знаком зрителям политических ток-шоу. 53-летний Платошкин имеет научную степень кандидата исторических наук и возглавляет кафедру в одном из московских вузов. Он занимается созданием движения «За новый социализм» и баллотируется от КПРФ на довыборах в Госдуму по Хабаровскому краю (единороссы выдвинули певицу Вику Цыганову).

«Питерец.ру» вспомнил, что фонд «Петербургская политика» ранее уже составил «Топ-20 возможных преемников Геннадия Зюганова в КПРФ». В список вошли депутаты Госдумы Юрий Афонин, Леонид Калашников, Владимир Кашин, Николай Коломейцев, Денис Парфёнов и Дмитрий Новиков, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, кандидат в президенты Павел Грудинин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Хакасии Валентин Коновалов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и другие товарищи политики.