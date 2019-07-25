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Парламентарий Михаил Романов – об итогах завершившейся сессии Госдумы

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.newskolpino.ru
Член фракции «Единая Россия» и зампред одного из думских комитетов поделился впечатлениями.

Нижняя палата российского парламента завершила весеннюю сессию: соответствующее сообщение появилось сегодня на сайте петербургских единороссов. Депутат по 217-му округу Михаил Романов подвёл некоторые итоги семи месяцев парламентской работы.

По его словам, из 325 принятых Думой за этот период законов – это «социально ориентированные инициативы». Послание Президента России Владимира Путина определило социальный вектор. Из важных решений Романов отметил повышение МРОТ, поддержку многодетных семей, усовершенствование законодательство о труде. Узаконены «ипотечные каникулы», которые помогут предотвратить распад тех семей, которым могла бы грозить потеря купленного в кредит жилья.

Упомянул депутат и об общественной экспертизе, которой подвергаются принимаемые Госдумой законы. «Питерец.ру» приводит цитату Романова:

«Впереди – дальнейшая корректировка норм, касающихся реализации национальных проектов, укрепления экономики различных регионов, стимулирования развития цифровой экономики, пенсионного обеспечения граждан...»

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