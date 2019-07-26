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» » Санкции против Кузнецовой

Санкции против Кузнецовой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.ru
  Светлане Кузнецовой отказали в получении американской визы

«Питерец.ру» сообщает о парадоксальной ситуации, в которой оказался петербуржская теннисистка Светлана Кузнецова. Спортсменка была вынуждена отказаться от участия в турнире в Вашингтоне, который стартует 29 июля. Это произошло, потому что Кузнецовой отказали в получении американской визы.

Произошедшее не имеет никакого отношения к спорту. Это чисто воды политика, «санкции» против представительницы «недружественного государства». Объективных причин для отказа на въезд Кузнецовой в США нет. Светлана призналась, что поражена произошедшим. Она подчеркнула, что такое происходит с ней впервые. Оказывается, что наша землячка подала запрос на получение визы еще в феврале, но… столкнулась с произволом американских властей.

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