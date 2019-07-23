В Смольном обсудят развитие промышленности

«Питерец.ру» сообщает, что на сегодняшнем заседании в Смольном правительство Северной столицы обсудит ряд важных тем. Главная из них – развитие городской промышленности. Власти Петербурга уделяют серьезное внимание данному направлению.

Помимо этого, на заседании обсудят вопросы, касающиеся инноваций и городского агропромышленного комплекса. Власти делают все возможное, чтобы создать оптимальную среду для развития предприятий Петербурга.

На заседании будут обсуждаться и другие важные моменты. Это вопросы относительно бюджета, реализации указов президента, а также связанные с программой экономического и социального развития города. Проводить заседание будет глава Петербурга Александр Беглов.