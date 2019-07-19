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Коммунисты озабочены «дачными» участками на губернаторских выборах

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.assembly.spb.ru
Бюро петербургского горкома КПРФ перед выходными выпустило обличительное заявление.

Если оценить то, как Компартия ведёт избирательную компанию, то можно сказать: можно было бы и поэнергичнее. Кандидаты от КПРФ тоже страдали от «фейковых очередей», но представители «Яблока» заявляли об этом проблеме громче. Владимир Бортко легко преодолел муниципальный фильтр, однако программных речей пока не слышно.

И вот – заявление руководящего партийного органа с кричащим заголовком: «Внимание! Готовятся фальсификации!» Речь в этой резолюции, размещённой на сайте горкома КПРФ, идёт об избирательных участках, которые Горизбирком намерен открыть за пределами Санкт-Петербурга. «Питерец.ру» надеется, что в участковые избиркомы согласно законодательству будут включены и представители партии Зюганова – по одному человеку с правом решающего голоса на один УИК. Коммунисты просят ЦИК РФ отменить «одиозное» (?) решение о создании избирательных участков в садоводствах Ленинградской и Псковской областей.

Возглавляет парторганизацию КПРФ в нашем городе депутат ЗаКСа Ольга Ходунова (на фото слева).

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