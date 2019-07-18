Знакомьтесь, Юрий Ломакин – новый руководитель петербургского ЛДПР

Вряд ли многие политологи рискнули бы предсказать, кто в итоге займёт место Олега Капитанова во главе петербургского отделения ЛДПР. Итоговое решение – Юрий Ломакин. «Питерец.ру» изучил сайт городского отделения ЛДПР в поисках информации о преемнике Олега Капитанова на партийном посту.

Сами либерал-демократы подчеркнули, что пока статут Ломакина сродни статусу Александра Беглова в Смольном – исполняющий обязанности. На партийной конференции, где Капитанова выдвинули кандидатом в губернаторы (предвыборный забег закончился для него досрочно), Ломакин входил в мандатную комиссию (на фото).

Наиболее исчерпывающая информация о новом первом лице петербургского ЛДПР есть на сайте Горизбиркома в разделе, посвящённому архиву выборов. Ломакин баллотировался в ЗаКС в 2016 году. Он родился 17 июня 1985 года – молодеют партийные функционеры!

Тогда же Ломакин, закончивший Санкт-Петербургский университет МВД, пытался избраться в мундепы в Саперном. Однако набрал он тогда всего лишь 8 голосов. При этом в партии Ломакин с 2015 года – скромный партстаж.