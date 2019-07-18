Переговоры с Лукашенко

Россия и Белоруссия имеют давние связи. Между нашими государствами существуют тесные партнерские отношения. Потому руководители стран нередко встречаются друг с другом, чтобы обсудить насущные вопросы.

«Питерец.ру» сообщает, что сегодня в Северной столице пройдут переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Глава Белоруссии прибыл в Петербург вчера и провел день в компании Владимира Путина. Общение президентов проходило в неформальной обстановке. Они побывали на острове Валаам, где посетили ряд духовных мероприятий.

Сегодняшний день станет для Путина и Лукашенко временем обсуждения важных тем, касающихся взаимодействия двух стран. Сторонам есть что обсудить, поскольку скопились вопросы по различным направлениям.