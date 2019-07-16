Павел Иткин пополнил фракцию ЛДПР в Заксобрании

«Питерец.ру» не ошибся: новым депутатом ЗаКСа стал либерал-демократ Павел Иткин. Громкое перемещение Олега Капитанова из депутатов и партийных функционеров в исполнительную власть стало главной причиной кадровых перемен во фракции ЛДПР. Согласно принятой в избирательных комиссиях процедуре, Горизбиркому была предложена кандидатура Иткина, занимающего партийный пост председателя контрольно-ревизионной комиссии. Во времена Ленина занимавшего подобную должность называли бы «партийной совестью» – в масштабах города.

Интересно, что на сайте городского отделения ЛДПР координатором по-прежнему указан Капитанов. Станет ли именно Иткин новым «лицом ЛДПР» в Санкт-Петербурге – вопрос открытый. У Капитанова было два заместителя – Станислав Пайкин и Евгений Ененков. Возможно, новым руководителем петербургских ЛДПРовцев станет кто-то из них.

Во фракции ЛДПР в городском парламенте Иткин составит компанию Максиму Яковлеву и Виктору Сысоеву (на фото). Наделение Иткина депутатскими полномочиями рассматривалось первым вопросом на 117-м заседании Горизбиркома 16 июля.