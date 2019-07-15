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» » Беглов не уклоняется от дебатов

Беглов не уклоняется от дебатов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава города выразил готовность участия в дебатах

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сообщил о своей готовности участвовать в предвыборных дебатах. Александр Дмитриевич желает открыто представлять свое видение развития города. Потому уклоняться от дебатов не намерен.

Напоминаем, что соперниками Беглова в борьбе за пост губернатора являются Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Владимир Бортко. Врио губернатора по-прежнему имеет высокие шансы на победу. Он уже много сделал для развития Петербурга и смог завоевать доверие некоторых категорий граждан.

«Питерец.ру» отмечает, что решение Беглова участвовать в дебатах является правильным. Он не находится в положении, когда можно рассчитывать на легкую победу. Потому пренебрегать дебатами не стал.

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