Беглов не уклоняется от дебатов

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сообщил о своей готовности участвовать в предвыборных дебатах. Александр Дмитриевич желает открыто представлять свое видение развития города. Потому уклоняться от дебатов не намерен.

Напоминаем, что соперниками Беглова в борьбе за пост губернатора являются Михаил Амосов, Надежда Тихонова и Владимир Бортко. Врио губернатора по-прежнему имеет высокие шансы на победу. Он уже много сделал для развития Петербурга и смог завоевать доверие некоторых категорий граждан.

«Питерец.ру» отмечает, что решение Беглова участвовать в дебатах является правильным. Он не находится в положении, когда можно рассчитывать на легкую победу. Потому пренебрегать дебатами не стал.