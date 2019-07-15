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Бортко и Тихонова выступили на митинге КПРФ 14 июля

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.youtube.com
Коммунисты пригласили на свой митинг и депутата ЗаКСа от «Справедливой России» Надежду Тихонову.

«Питерец.ру» посмотрел, как сами коммунисты оценили явку на воскресный митинг. Сайт горкома КПРФ сообщил о пятистах человек, а выступавший на мероприятии кандидат в губернаторы Владимир Бортко озвучил желаемое число – 100 тысяч человек.

Были в выступлении депутата Госдумы Бортко и другие цифры. На его взгляд, повышение избирательной явки в день голосования пойдёт во вред врио губернатора Александру Беглову. Кандидат от КПРФ поинтересовался идеей партии «Единая Россия» и высказал свои идеи на этот счёт.

Несмотря на отдельные выкрики, другая участница губернаторской гонки Надежда Тихонова смогла донести свою позицию. Она сообщила собравшимся, что партия «Справедливая Россия» категорически не согласна с «беспределом» на муниципальных выборах и назвала конкретные «болевые точки» нынешней кампании – это Сергиевское, Екатерингофка и Чёрная речка.

Перед выступлением Тихоновой на сцене прошёл настоящий перфоманс, посвящённый Павлу Грудинину. Поучаствовал в нём молодой человек в майке «Единой России» (на фото).

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