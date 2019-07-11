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Депутаты-справедливороссы Тихонова, Ковалёв и Егоров – за поимённое голосование в ЗаКСе

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.assembly.spb.ru
«Депутаты должны нести ответственность перед избирателями!»

Фракцию «эсеров» в Законодательном Собрании возглавляет Алексей Ковалёв, но сейчас у всех на слуху Надежда Тихонова – кандидат в губернаторы Петербурга. Сегодня стало известно о новой инициативе фракции справедливороссов (в её состав входит ещё и член комитета по законодательству Александр Егоров), касающейся работы городского парламента.

В юридическую службу ЗаКСа направлено предложение о поимённом голосовании всех депутатов. Авторы дополнения к регламенту проводят параллель с Государственной Думой: там любое голосование по открытым вопросом всегда проходит поимённо.

Возможность поимённого голосования в петербургском Заксобрании предусмотрена и сейчас. Однако для этого нужно, чтобы не менее пяти депутатов предложили подобный порядок. Сайт городского отделения «Справедливой России» указывает, что оппозиционным фракциям «крайне трудно добиться принятия такого решения».

«Питерец.ру» цитирует депутата Тихонову:

«Горожане имеют право знать, как голосует конкретный депутат по тому или иному законопроекту».

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