Запоздалое заявление ЛДПР о ситуации с Капитановым

Сегодня после 18:00 Мск на центральном сайте ЛДПР появилось примечательное заявление. Пресс-служба думской фракции партии Жириновского разъяснила ситуацию с «недоразумением», связанным с переходом Олега Капитанова на работу в администрацию города.

При этом городская организация ЛДПР в Санкт-Петербурге почему-то названа «первичной», хотя явно имеет статус регионального отделения. Ясно то, что либерал-демократам в ближайшее время придётся искать замену Капитанову на посту координатора городского отделения своей партии. В сообщении пресс-службы ЛДПР речь идёт о том, что партийное руководство согласилось на переход Капитанова в исполнительную власть. Однако почему это было сделано именно в самую горячую предвыборную пору, когда бывшему кандидату в губернаторы от ЛДПР важна была каждая подпись муниципальных депутатов (подписей в итоге не хватило)?

Теперь ЛДПР нужно поскорее найти нового руководителя для петербургского отделения. «Питерец.ру» считает, что одна достойная кандидатура очень узнаваема – это Алексей Блинов, набравший в 2016 году почти 8 тысяч голосов в 15-м округе на выборах в ЗаКС.