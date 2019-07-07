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Зарегистрированы три соперника Беглова – Амосов, Бортко и Тихонова

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.assembly.spb.ru
Горизбирком предсказуемо зарегистрировал собравших нужное количество подписей кандидатов.

«Питерец.ру» не ошибся: в избирательном бюллетене на губернаторских выборах петербуржцам придётся выбирать из четырех фамилий. Первым по алфавиту будет экс-«яблочник» Михаил Амосов (на фото). Михаил Иванович отметил 11 апреля 60-летний юбилей, а осенью поборется за высший пост в исполнительной власти Санкт-Петербурга.

Кандидат от КПРФ Владимир Бортко получил удостоверение кандидата в губернаторы из рук председателя Горизбиркома Виктора Миненко. Сайт горкома Компартии ещё раз перечислил тех, кого депутат Госдумы Бортко хотел бы видеть в Совете Федерации в случае своей победы: это партийные функционеры Юрий Гатчин и Игорь Григорьев, а также один из основателей партии «Яблоко» Юрий Болдырев. Горком КПРФ позже других политических сил обратил внимание на ситуацию с муниципальными выборами: сейчас коммунисты возмущены ситуацией в ИКМО Сергиевское.

Успешно прошла процедуру регистрации и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова. Председатель комиссии по экологической защите населения ранее представила 162 подписи мундепов.

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