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» » Тихонову зарегистрируют кандидатом в губернаторы 6 июня

Тихонову зарегистрируют кандидатом в губернаторы 6 июня

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56
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
nadezhdatikhonova.ru
Санкт-Петербургский Горизбирком рассмотрит вопрос о регистрации Надежды Тихоновой кандидатом в губернаторы в субботу, 6 июня

6 июня в 16.00 на заседании Санкт-Петербургская избирательная комиссия примет решение по вопросу регистрации кандидатов на должность высшего должного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга.

В повестку заседания Горизбиркома включён вопрос о регистрации кандидатом Надежды Тихоновой, выдвинутой партией «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге. Напомним, Тихонова представила в Горизбирком 162 подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. В их числе, в частности: депутаты МО Автово Геннадий Трусканов и Илья Шмаков, депутат МО №7 Нэлли Вавилина, депутат МО Юго-Запад Ольга Левашова, депутат МО город Колпино Надежда Коковина и другие.

Готовность представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации в случае избрания Надежды Тихоновой губернатором выразили лидер фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, глава муниципального совета МО Автово Геннадий Трусканов и депутат МО №7 Нэлли Вавилина. 

Источник: Пресс-служба СПб РО «Справедливая Россия»
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