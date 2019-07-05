Тихонову зарегистрируют кандидатом в губернаторы 6 июня

6 июня в 16.00 на заседании Санкт-Петербургская избирательная комиссия примет решение по вопросу регистрации кандидатов на должность высшего должного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга.

В повестку заседания Горизбиркома включён вопрос о регистрации кандидатом Надежды Тихоновой, выдвинутой партией «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге. Напомним, Тихонова представила в Горизбирком 162 подписи муниципальных депутатов в свою поддержку. В их числе, в частности: депутаты МО Автово Геннадий Трусканов и Илья Шмаков, депутат МО №7 Нэлли Вавилина, депутат МО Юго-Запад Ольга Левашова, депутат МО город Колпино Надежда Коковина и другие.

Готовность представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации в случае избрания Надежды Тихоновой губернатором выразили лидер фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев, глава муниципального совета МО Автово Геннадий Трусканов и депутат МО №7 Нэлли Вавилина.