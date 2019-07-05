Встреча в Ватикане

«Питерец.ру» сообщает, что президент РФ Владимир Путин побывал в Ватикане, где встретился с главой Католической церкви Папой Франциском I. Встреча прошла накануне и продлилась час. Она носила закрытый характер, потому стороны не стали делать каких-либо заявлений для прессы после прошедших переговоров.

Предполагается, что Путин и Пара Римский обсудили ряд международных проблем. Это ситуация в Сирии, на Украине, вопрос защиты христиан на Ближнем Востоке. Президент и католический первосвященник обменялись памятными подарками.

В общей сложности Путин пробыл в Ватикане около 2 часов и пообщался с другими влиятельными иерархами Католической церкви. Однако основной целью поездки российского лидера в Италию стала встреча с президентом и премьером этой страны.