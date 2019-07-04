В центре скандала – Алекси Цхададзе из ИКМО Гагаринское

Мытарства некоторых кандидатов в муниципальные депутаты в МО Гагаринское продолжились. «Питерец.ру» обратил внимание, что отказали в регистрации даже представителям парламентских партий – КПРФ и «Справедливой России». Именно представительница последней Марина Дигич схлестнулась в жёстком клинче с председателем Гагаринского избиркома Алекси Цхададзе (на фото слева).

Именно Алекси Марленович стал центральной фигурой жаркого заседания избирательной комиссии вечером 3 июля. Ранее избирком попросил 13 кандидатов донести недостающие документы, но в итоге оказал в регистрации всей «чёртовой дюжине». Хотя представитель «Яблока» и уверял, что сдал весь перечень необходимых бумаг.

Камнем преткновения стали копии решения избиркома под председательством Цхададзе об отказе в регистрации: настойчивая Дигич требовала вручить ей подобную копию немедленно. В итоге пришлось вызывать полицию, а сам Цхададзе повысил голос и напомнил собравшимся:

«Без рук! У нас демократия! Только кричать не надо – я тоже умею кричать!»

Ждём, что скажут Горизбирком и ЦИК РФ.