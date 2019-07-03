Борис Вишневский: «Я не допущен к выборам»

Сайт петербургского «Яблока» опубликовал очередное обращение депутата ЗаКСа Бориса Вишневского. В нём известный журналист и заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным отношениям городского парламента пояснил, почему не смог пройти «муниципальный фильтр».

Будучи выдвинутым конференцией партии «Яблоко», Вишневский проделал огромный объём кандидатской работы. Он побывал в 84 муниципалитетах, поговорив с 24 главами МО Петербурга. Не поленился Вишневский разослать личные письма большинству муниципальных депутатов.

Итог – необходимых для регистрации кандидатом в губернаторы 155 подписей мундепов Вишневскому собрать не удалось. При этом он заметил, что такой активной деятельностью по сбору подписей в свою поддержку больше никто не вёл.

«Питерец.ру» цитирует самого Вишневского:

«Я был сочтён опасным соперником – и именно поэтому к выборам не допущен.»

Депутат добавил, что никогда не слышал столько слов поддержки от простых граждан, сколько за эти три недели.