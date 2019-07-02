Только четверо прошли муниципальный фильтр – Амосов, Беглов, Бортко и Тихонова.

Если посмотреть анкетные данные кандидатов в кандидаты петербургского губернатора (а их на сайте Горизбиркома – 20 человек), то можно узнать много занятного. Нынешний работник городской администрации Олег Капитанов указан ещё депутатом ЗаКСа, а вместе с официально выдвинутым «Коммунистами России» Михаилом Машковцевым в выборах пожелал участвовать его бывший однопартиец Виктор Перов (уже от Партии социальной защиты).

Процедура выдвижения завершена, и впору прикинуть, кто же попадёт в избирательный бюллетень. «Питерец.ру» ознакомился с открытыми источниками и выяснил: необходимое количество подписей муниципальных депутатов сдали только четыре кандидата. При этом врио губернатора Александру Беглову пришлось собрать ещё и около 80 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения.

Беглов и выдвинутая «Справедливой Россией» депутат ЗаКСа Надежда Тихонова сдали по 162 подписи мундепов. Преодолели пресловутый фильтр депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко (161 подпись) и городской парламентарий Михаил Амосов («Гражданская платформа», 160 подписей).