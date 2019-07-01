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Член Горизбиркома Екатерина Фесик пострадала в Екатерингофском

0
35
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
st-petersburg.izbirkom.ru
Продолжается борьба со странностями при приёме документов на муниципальных выборах.  

Горизбирком бьёт во все колокола, но пока не в силах призвать к порядку некоторые избирательные комиссии муниципальных округов. На днях не ленты СМИ попал округ Екатерингофский (глава – Олег Смакотин). А всё потому, что в тамошнем избиркоме слишком грубо обошлись с представителем избиркома вышестоящего.

В Екатерингофском дошло до того, что заседающей в Горизбиркоме 31-летней Екатерине Фесик едва не сломали ногу дверью. Это охранник «проявил чрезмерную бдительность», поскольку ранее перед входом в данный избирком были «инциденты противоправного характера». Охранник явно был не в курсе того, что члены вышестоящих избирательных комиссий имеют законное право присутствовать в любой нижестоящей комиссии, в первую очередь – на заседаниях.

«Питерец.ру» надеется, что в дальнейшем председатель Горизбиркома Виктор Миненко будет посылать в наиболее «горячие точки» муниципальных выборов своих коллег-мужчин. В составе Горизбиркома есть юристы Дмитрий Краснянский, Валерий Николаев и Юрий Кузьмин, а среди представителей партий – принципиальный Николай Левшин.

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