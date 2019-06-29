Олег Капитанов стал чиновником и не будет участвовать в выборах губернатора

Эпопея с назначением уже бывшего депутата ЗаКСа Олега Капитанова в петербургскую администрацию завершена. Стало окончательно ясно, что Александр Беглов не только получил нового председателя комитета по межнациональным отношениям, но и лишился одного из соперников на выборах.

Ранее Капитанов сложил полномочия депутата (в ЗаКСе он возглавлял партийную фракцию ЛДПР). А в субботу на Сабантуе он сообщил, что приостановил своё членство в партии Жириновского. Лидер ЛДПР активно комментировал ситуацию в Санк-Петербурге: Владимир Вольфович заявлял, что Капитанов уволится из Смольного. «Питерец.ру» уточняет, что новое место работы Капитанова находится на Московском проспекте, 10–12.

Очевидно, что Капитанов не сможет участвовать в осенних выборах губернатора. При этом выдвинуть нового кандидата ЛДПР уже не сможет. Депутатский мандат будет передан кому-то из кандидатов по партийному списку ЛДПР. После ухода в исполнительную власть Капитанова во фракции ЛДПР в ЗаКСе сейчас двое депутатов – Максим Яковлев и Виктор Сысоев.