ЛДПР тоже против фальшивых очередей в избирательных комиссиях

«Питерец.ру» не собирается становиться рупором партии Жириновского, но городское отделение ЛДПР неожиданно столкнулась с той же проблемой, о которой ранее заявлял депутат ЗаКСа Вишневский. Кандидаты от либеральных демократов … не могут попасть в избиркомы, чтобы поучаствовать в муниципальных выборах!

Сайт петербургского ЛДПР приводит конкретные примеры. 27 июня очередь из «19 крупных мужчин» преградила жириновцам путь в Сергиевский избирком. Непосредственно у двери расположился внушительного роста и телосложения мужчина «размером с профессионального борца».

Неудачей закончилось ночное дежурство у дверей избирательной комиссии МО Сампсониевское. Не помог и приезд проверяющих – подать документы просто нельзя. А сегодня продолжилось представление в Сергиевском.

«Массовка», как её назвал сайт ЛДПР, выглядит так: большая очередь людей, в руках которых – папки с документами. Попытка опередить псевдо-кандидатов, явившись к дверям комиссии в 6:40, была отбита: представителей «массовки» запустили с чёрного хода.