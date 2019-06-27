Предложение Жириновского

Владимир Вольфович Жириновский является одним из самых ярких отечественных политиков. Он часто привлекает к себе внимание различными заявлениями. Однако популярность политика по-прежнему сохраняется, поскольку часто его предложения носят конструктивный характер.

«Питерец.ру» сообщает, что Жириновский внес предложение о переименовании города на Неве в Петроград. Об этом лидер ЛДПР заявил во время выступления на заседании Госсовета. Владимир Вольфович также предложил объединить регионы РФ в 40 губерний.

По его мнению, это бы помогло решить вопрос со строительством дорог. Жириновский отметил, что сейчас возникают проблемы, из-за того, что у каждой области свой бюджет. Укрупнение регионов позволило бы решить эту проблему.