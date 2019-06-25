Что думают коммунисты о триллионе рублей

Несмотря на то, что кандидатом от КПРФ на губернаторских выборах партия доверила стать Владимиру Бортко, сайт партийного отделения уделяет большое внимание другому политику. Речь идёт о депутате ЗаКСа Александре Рассудове, который на этот раз озаботился расселением коммуналок.

«Питерец.ру» выделил из партийного материала интересное словосочетание – «кольцо элитной враждебности». Речь идёт о сегменте элитных квартир, которые должны появиться во множестве домов-памятников Петербурга. Изучив принятый в первом чтении законопроект «О реставрации, капительном ремонте и приспособлении для современного использования жилищного фонда исторического центра Санкт-Петербурга», депутат Рассудов задался рядом вопросов.

Один из этих вопросов – по инвестору-оператору. Представитель фракции КПРФ заметил, что по проекту данного закона не предусмотрена ни отчётность, ни аудит перед ЗаКСом. На доработку этого законопроекта дана только неделя, хотя были предложения посвятить этому два месяца.

Авторы проекта закона – депутаты Амосов, Дмитриева, Ковалёв, Трохманенко, Четырбок и Щербакова.