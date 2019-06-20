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» » Резника хотят исключить из депутатов

Резника хотят исключить из депутатов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
slovodel.com
Активисты обратились с инициативой отчислить Резника из парламента

«Питерец.ру» сообщает, что группа общественных активистов доставила в парламент Северной столицы обращение, адресованное главе ЗакСа Вячеславу Макарову. В этом обращении содержится призыв лишить Максима Резника статуса депутата. Активисты подкрепили свою инициативу тем, что предоставили папки с подписями граждан Петербурга.

В настоящий момент переданные документы приняты в канцелярию ЗакСа. Ответ на это обращение будет дан в срок до 10 дней. Стремление лишить Резника мандата вызвано отказом депутата пройти тест и доказать свою непричастность к наркотикам. Эта тема стала актуальной, когда в СМИ появилось видео, где человек, внешне похожий на Резника курит, якобы, наркотические вещества. Ситуация вокруг депутата вызвана широкий резонанс в городе.

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