Резника хотят исключить из депутатов

«Питерец.ру» сообщает, что группа общественных активистов доставила в парламент Северной столицы обращение, адресованное главе ЗакСа Вячеславу Макарову. В этом обращении содержится призыв лишить Максима Резника статуса депутата. Активисты подкрепили свою инициативу тем, что предоставили папки с подписями граждан Петербурга.

В настоящий момент переданные документы приняты в канцелярию ЗакСа. Ответ на это обращение будет дан в срок до 10 дней. Стремление лишить Резника мандата вызвано отказом депутата пройти тест и доказать свою непричастность к наркотикам. Эта тема стала актуальной, когда в СМИ появилось видео, где человек, внешне похожий на Резника курит, якобы, наркотические вещества. Ситуация вокруг депутата вызвана широкий резонанс в городе.