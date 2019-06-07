Бортко и Афонин выступили перед партийцами в гостинице «Октябрьская»

Петербургские коммунисты успели не только отметить вчерашний день русского языка торжественным митингом, но и смогли послушать сразу четверых левых парламентариев.

«Питерец.ру» обратил особое внимание на выступление Владимира Бортко, который должен принять участие в губернаторских выборах. Одни считают этого известного режиссёра главным соперником Александра Беглова, другие называют Бортко «спарринг-партнёром».

Сайт горкома КПРФ сообщил основные тезисы речи Бортко, произнесённой им в конференц-зале «Октябрьской». 73-летний Бортко отметил основные проблемы Петербурга. К ним первый заместитель председателя думского комитета по культуре (по квоте КПРФ) отнёс проблемы ЖКХ, пробки на дорогах и слабую инфраструктуру городских окраин.

Бортко противопоставил своей партии «Единую Россию», которую красочно изобличил. Прозвучало и объяснение того, зачем Бортко решил попытать счастья в борьбе за губернаторское кресло. Коммунистический кандидат намерен изменить сложившуюся за три десятилетия систему управления городом.