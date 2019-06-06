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» » Депутат-единоросс Сергей Купченко поздравил с Днём русского языка

Депутат-единоросс Сергей Купченко поздравил с Днём русского языка

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.vybnews.ru
Председатель редакционной комиссии ЗаКСа обратился к петербуржцам 6 июня.

58-летний Сергей Купченко (на фото) входит во фракцию единороссов в городском парламенте. Сегодня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, петербургский депутат пожелал «всем, говорящим на русском языке приобщиться к ценностям русской языковой культуры».

«Питерец.ру» цитирует поздравление Купченко, которое опубликовано на сайте «Единой России»:

«В этот день мы снова осознаём и повторяем: нам надо бережно хранить бесценный дар – наше веками накопленное языковое наследие. Мы должны беречь русский язык…»

Трудно не согласиться с Сергеем Михайловичем в том, что «внимательное отношение к русскому языку в каждодневной языковой практике даёт всем нам возможность и лучше излагать собственные мысли, и лучше понимать других людей.»

Петербургский политик подчеркнул то значение, которое русский язык в консолидации различных народов Российской Федерации (в тексте поздравления слово «федерация» почему-то написана с маленькой буквы).

Вспомнил депутат и о художественных произведениях, написанных на русском языке.

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