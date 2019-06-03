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Кто поборется за пост губернатора?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
majotrade.net
Кандидаты в губернаторы подготовили документы для Городской избирательной комиссии

«Питерец.ру» сообщает, что желающие баллотироваться в губернаторы подали документы в Горизбирком. От либеральных демократов кандидатуру выдвинул Олег Капитонов. От «ГП» на выборы идет депутат Михаил Амосов, от коммунистов – режиссер Владимир Бортко.

Еще в Горизбирком подали документы Николай Заборовский, Андрей Петров, Владимир Козыро, Любовь Посняченко и депутат Надежда Тихонова. Это неполный список кандидатов, желающих побороться за пост губернатора.

Наибольшие шансы на победу имеет временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов. Трудно представить, что кто-то сможет ему помешать выиграть выборы. Вряд ли кто-то сможет навязать Александру Дмитриевичу серьезную борьбу.

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