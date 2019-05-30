Сотрудничество с КНР продолжается

«Питерец.ру» сообщает, что председатель Китая господин Си Цзиньпин прибудет в Петербург для участия в ПМЭФ. Визит главы Поднебесной продлится с 5 по 7 июня, а сам форум пройдет с 6 по 8 июня. Си Цзиньпин посетит это мероприятие по личному приглашению президента Путина.

Российские власти активно сотрудничают с Китаем. Потому в отличие от большинства западных лидеров в Поднебесной по-другому относятся к ПМЭФ и другим мероприятиям, которые проходят в России. Взаимодействие России и КНР продолжает развиваться и укрепляться.

Безусловно, Китай это делает отнюдь не из альтруистических побуждений и преследует собственную выгоду. Однако РФ от такого партнерства только выигрывает, поскольку оно дает дополнительные возможности.