Он все-таки решился

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов проработал в этой должности уже несколько месяцев. За это время новый градоначальник успел хорошо зарекомендовать себя в деле и завоевать доверие граждан. В итоге общественность стала просить Беглова принять участие в выборах губернатора.

«Питерец.ру» отмечает, что Александр Дмитриевич уже заявлял о возможности такого развития сюжета. Беглов не отрицал, что может побороться за губернаторское кресло в сентябре этого года. Однако окончательного решения до сего времени не принимал. Сейчас ситуация изменилась, и градоначальник заявил о намерении бороться за пост губернатора. Так что, если ничего в этом плане не изменится, Белов будет участвовать в выборах 2019 года в качестве кандидата.