Увольнения в «Коммерсанте» после материала о Матвиенко

Разбирательства внутри издательского дома «Коммерсант» продолжаются. Вслед за специальным корреспондентом Иваном Сафроновым (на фото слева) и редактором Максимом Ивановым (на фото справа) уволились ещё более десятка штатных сотрудников.

Скандал разразился после одной из апрельских статей «Коммерсанта», в которой шла речь о спикере Совета Федерации Валентине Матвиенко. Изложенная в статье конспирологическая версия, которую «Питерец.ру» не будет пересказывать, и могла послужить поводом для недовольства журналистами (авторов было сразу пять, включая Иванова и Сафронова).

Ленинградец Владимир Желонкин, который является генеральный директором и главным редактором «Коммерсанта», уже сообщил, что Иванов и Сафронов нарушили редакционные стандарты. По поводу коллективного увольнения всего отдела политики Желонкин тоже высказался: причина – ложная солидарность с коллегами по цеху и попытка оказать давление на руководителей издания.

Пресс-служба владельца «Коммерсанта» Алишера Усманова подчеркнула, что тот не вмешивается ни в редакционную, ни в кадровую политику.