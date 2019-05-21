Избранный президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти США за помощь в решении проблем. Новый президент некогда братского нам народа попросил Соединенные Штаты продолжать ужесточать санкции против России.

«Питерец.ру» отмечает, что линия, которая выбрал Зеленский в отношениях с РФ, не способствует восстановлению нормального взаимодействия. «Украинский вопрос» по-прежнему остается поводом для санкций. Из-за этого экономика России, а также городов и регионов страны (в том числе Петербурга) переживает давление, вызванное геополитическими факторами.

Пока каких-либо подвижек для изменений в этом вопросе нет. Запад продолжает «душить» нас санкциями, которые влияют на жизнь обычных граждан.