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» » Зеленский победил

Зеленский победил

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64
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ru.rfi.fr
На Украине избран новый президент – это как-нибудь скажется на нас?

«Питерец.ру» сообщает, что актер Владимир Зеленский одержал уверенную победу во втором туре выборов президента Украины. В связи со сменой власти в Киеве возникает вопрос: «Изменит ли это что-то для России? Повлияют ли итоги этих выборов на нашу страну?»

К сожалению, вряд ли изменения будут колоссальными. На Украину оказывают влияние США и ЕС. Потому украинские власти вынуждены «плясать под дудку» Запада. Потому вопрос с Крымом, санкциями и прочими моментами, где сохраняются разногласия, закрыт не будет. Так что для жителей России вообще и Петербурга в частности все останется по-старому. Ожидать улучшений, связанных со спадом геополитической напряженности не приходится. Потому что такого спада, скорее всего, не произойдет.

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