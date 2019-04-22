Зеленский победил

«Питерец.ру» сообщает, что актер Владимир Зеленский одержал уверенную победу во втором туре выборов президента Украины. В связи со сменой власти в Киеве возникает вопрос: «Изменит ли это что-то для России? Повлияют ли итоги этих выборов на нашу страну?»

К сожалению, вряд ли изменения будут колоссальными. На Украину оказывают влияние США и ЕС. Потому украинские власти вынуждены «плясать под дудку» Запада. Потому вопрос с Крымом, санкциями и прочими моментами, где сохраняются разногласия, закрыт не будет. Так что для жителей России вообще и Петербурга в частности все останется по-старому. Ожидать улучшений, связанных со спадом геополитической напряженности не приходится. Потому что такого спада, скорее всего, не произойдет.