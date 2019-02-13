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» » Благодарность от Председателя Госдумы РФ получил прокурор Сергей Литвиненко

Благодарность от Председателя Госдумы РФ получил прокурор Сергей Литвиненко

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Опубликовал: NewsOnline
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Фото:
piterburger.ru
Депутат Михаил Романов принял участие в заседании коллегии Прокуратуры С-Петербурга

Депутат Госдумы Михаил Романов вручил прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко Благодарность от Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина
Депутат Государственной Думы, Заместитель председателя Комитета по контролю и Регламенту Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в расширенном заседании коллегии Прокуратуры Санкт-Петербурга «Об итогах работы органов прокуратуры Санкт-Петербурга за 2018 год и задачах по укреплению законности и правопорядка». В мероприятии приняли участие Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Олег Логунов, советник Генерального прокурора РФ Татьяна Васильева, начальник УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Родионов, руководитель ГСУ СК России по г.Санкт-Петербургу Александр Клаус, руководители и должностные лица правоохранительных, контролирующих органов и органов исполнительной власти.
Приветствуя участников коллегии, Михаил Романов подчеркнул важность сотрудничества Государственной Думы и надзорных органов и поблагодарил прокурорский корпус за конструктивное взаимодействие при разработке законодательных инициатив, а также при осуществлении контроля за эффективностью и исполнением принимаемых законов.
- Сейчас диалог Государственной Думы и Прокуратуры вышел на новый уровень, так как именно эти два государственных института исполняют ключевые функции в рамках реализации двенадцати национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Оперативное и продуманное законодательное обеспечение национальных проектов, а также строгий контроль за их надлежащим исполнением и расходованием бюджетных средств позволят реализовать президентские инициативы в полной мере и добиться главной цели – повышения качества жизни граждан России, - сказал Михаил Романов.
Парламентарий также поблагодарил руководство Генеральной прокуратуры РФ и прокуратуры Санкт-Петербурга за оперативный отклик на депутатские запросы. Михаил Романов отметил, что на каждое обращение граждан, которое депутаты передают в надзорные органы, приходит своевременный и компетентный ответ.
- В 2018 году прокурорскими проверками были охвачены все сферы, имеющие отношение к безопасности, качеству жизни людей, их повседневным нуждам. Особое значение имела работа по отстаиванию трудовых прав граждан, а также вопросы обеспечения наиболее нуждающихся и уязвимых категорий населения всем комплексом мер социальной поддержки. Благодаря исключительной принципиальности, высокому чувству долга и непримиримому отношению петербургских прокуроров к любым нарушениям закона, раскрываемость преступлений в нашем городе неуклонно растет. Прокуратура всегда может рассчитывать на необходимую поддержку со стороны Государственной Думы. Уверен, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет эффективно служить профилактике преступлений, укреплению общественного согласия, обеспечению верховенства закона, защите прав и свобод граждан России, жителей Санкт-Петербурга, - сказал парламентарий.
По завершению выступления Михаил Романов по поручению Председателя Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина вручил прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко Благодарность Председателя Государственной Думы за вклад в укрепление конституционного строя и обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации.

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