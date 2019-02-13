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» » Санкции снимут?

Санкции снимут?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
apelsin.travel
Американцы озвучили условия снятия санкций

«Питерец.ру» сообщает, что постпред США при ООН господин Коэн заявил, на каких условиях Вашингтон может снять санкции с РФ. По словам американского дипломата, для этого власти Украины должны получить полный контроль над Донбассом и Крымом.

В существующем политическом контексте эти слова можно рассматривать как пустые лозунги. Понятно, что Россия не отдаст Киеву Крым, потому условия, о которых говорит Вашингтон, не могут быть выполнены.

Что касается жителей нашей страны в целом и Петербурга в частности, то мы уже как-то привыкли к американским санкциям. Понятно, что данный момент входит в категорию неприятных. Но люди уже давно поняли, что Соединенные Штаты не собираются снимать эти ограничения. Потому подобные сообщения воспринимаются россиянами достаточно прохладно и в какой-то мере равнодушно.

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