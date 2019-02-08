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Визит Памфиловой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Глава ЦИКа побывает в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что 20-21 февраля в городе на Неве пройдет специальное мероприятие с участием руководителя ЦИКа Элла Памфилова. Она встретится с представителями городских комиссий и политических партий. Возможно, пройдет встреча с Александром Бегловым. В Петербург также пребудет заместитель Памфиловой Николай Булаев.

Напоминаем, что в сентябре 2019 года пройдут выборы петербургского градоначальника. Вероятность, что Александр Беглов примет в них участие, достаточно велика. Активность Беглова в новой роли косвенно указывает на серьезность его намерений. Сейчас Беглов временно исполняет обязанности главы Северной столицы. Это произошло после перевода Георгия Полтавченко на другую работу.

 

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