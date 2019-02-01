В Петербурге демократизируют закон о митингах

Увеличение числа гайд-парков, введение временного моратория на проведение митингов на объектах транспортной инфраструктуры, увеличение максимального количества участников акций, не требующих согласования с властями, – в Петербурге подготовили ряд изменений в городской закон о митингах. Соответствующий документ, представленный депутатом от «Единой России» Денисом Четырбоком, поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, 1 февраля.

Согласно тексту документа, Правительство Петербурга займётся определением специально отведённых мест, где разрешено проводить публичные акции без предварительного согласования, – так называемых гайд-парков. Таких площадок в городе должно быть не менее восьми. Помимо этого, депутаты предлагают увеличить и максимальное количество участников митингов, которые не требуют согласования, – с 200 до 500 человек.

Кроме того, проект закона предусматривает ограничение времени проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, чтобы не создавать неудобства для людей в часы пик.

– Мы с вами ездим на работу по улицам, видим, что они забиты пробками, иногда больше, иногда меньше. Чтобы организаторы ещё больше не испортили дорожную обстановку, предлагаем ввести запрет на митинги по утрам с 7:30 до 9:30 утра и по вечерам с 17:30 до 20:00, – пояснил Денис Четырбок.

Вместе с тем для информирования властей о проведении публичных акций в специально отведённых местах депутаты предлагают ввести принцип «одного окна». Предполагается, что подавать соответствующую информацию заявители будут в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.