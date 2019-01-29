«Питерец.ру» сообщает, что сегодня состоится заседание правительства Петербурга. Начало заседания в 10.00. Беглов и его команда рассмотрят три важных вопроса. Главным из них является исполнение бюджета прошлого года. Члены правительства Северной столицы обсудят имеющиеся данные.

Помимо этого, в Смольном ознакомятся с отчетом относительно вовлечения граждан в процесс бюджета. Такое вовлечение предполагалось специальной городской программой. Теперь предстоит выяснить, насколько удалась это сделать.

Третьим вопросом повестки дня будет тема обслуживания садоводов и развития садоводческого движения. В зависимости от текущей ситуации в данном направлении здесь будут поставлены цели и на 2019 год.