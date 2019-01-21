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Очередной выпад

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Журналист сделал провокационное заявление против России и Петербурга

Представители Прибалтики не раз позволяли себя враждебные выпады в адрес нашей страны. На днях журналист из Эстонии Вахур Кооритс сделал довольно странное заявление. Он предложил направить ракеты на Петербург, поскольку так, якобы, Эстонии будет проще сдерживать Россию. Это обусловлено стратегической важностью Северной столицы РФ.

Данное высказывание привело к скандалу, поскольку это провокационное заявление не осталось без внимания российских политиков. «Питерец.ру» сообщает, что депутаты Госдумы РФ предложили провести психиатрическую экспертизу господина Кооритса. Российские парламентарии заметили, что это далеко не первое заявление подобного характера от представителей прибалтийских государств.

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