Американцы боятся

«Питерец.ру» сообщает, что многие американские политологи видят угрозу для своей страны в укреплении взаимодействия между Россией и Китаем. Такое партнерство может стать проблемой для США.

Американские эксперты утверждают, что такое сближение нужно было предотвратить. Теперь же Соединенные Штаты утратили выгодную для себя позицию. При этом американцы убеждены в том, что ожидать альянса между РФ и КНР не стоит. По мнению Вашингтона, это партнерство вряд ли выльется в подобную форму.

То, что Россия тесно сотрудничает с Китаем – это очевидный факт. Партнерские отношения развиваются и на федеральном, и на региональном уровне. Например, власти Петербурга активно взаимодействуют со своими китайскими партнерами.