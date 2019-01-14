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» » Американцы боятся

Американцы боятся

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
e-gorlovka.com.ua
Американские эксперты обеспокоены укреплением сотрудничества РФ и Китая

«Питерец.ру» сообщает, что многие американские политологи видят угрозу для своей страны в укреплении взаимодействия между Россией и Китаем. Такое партнерство может стать проблемой для США.

Американские эксперты утверждают, что такое сближение нужно было предотвратить. Теперь же Соединенные Штаты утратили выгодную для себя позицию. При этом американцы убеждены в том, что ожидать альянса между РФ и КНР не стоит. По мнению Вашингтона, это партнерство вряд ли выльется в подобную форму.

То, что Россия тесно сотрудничает с Китаем – это очевидный факт. Партнерские отношения развиваются и на федеральном, и на региональном уровне. Например, власти Петербурга активно взаимодействуют со своими китайскими партнерами.

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