ента новостей

12:49
Фортепианный концерт PLUME
12:45
В Парголово мужчина разбился упав с 18-го этажа
12:41
Во Фрунзенском районе совершен разбой в продуктовом магазине
09:14
Автобусы в новогоднюю ночь
08:50
Увольнение Бабюк
22:01
«Куньлунь» трижды забил СКА, но проиграл
12:21
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют три съезда
10:42
В Ленобласти задержан насильник из Молдавии
09:06
Новая должность Чуйченко
08:25
У Кержакова забрали сына
23:04
Плаза дебютировал в «Зените» с «-23» от «Химок»
11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
11:09
В Кудрово задержан карманник
10:41
Федор Федотов: «Нельзя быть к себе снисходительным»
10:39
Петербургские экологи одержали тактическую победу: греки не построят в городе мусоросжигатель
09:35
«Пулково» и Достоевский – какая связь?
09:15
Смерть миллиардера
22:51
Крах СКА в игре с ЦСКА на «Газпром-Арене»
00:04
Штрафные Джордана помогли «Химкам» одолеть аутсайдера Евролиги
10:43
На развязке КАД с трассой ЗСД и Дачным проспектом полностью перекроют два съезда
10:14
Осуждены за убийство бездомных
10:10
В Петербурге прошла презентация «танцующего» ледокола
10:07
Ледовое шоу Евгения Плющенко «ЩЕЛКУНЧИК-2»
10:03
Новогоднее шоу для детей «Ну, погоди! Поймай звезду»
09:57
В Адмиралтейском районе задержан педофил
08:07
Рекорд по автомобилям
23:45
Один Виделль обыграл весь СКА
12:10
Новогоднее музыкальное шоу «Рождество в стиле джаз»
12:06
Концерт "Мировые хиты на электроскрипке"
11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Увольнение Бабюк

Увольнение Бабюк

0
66
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
dp.ru
Освобождена от должности глава инвестиционного комитета

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов продолжает чистку рядов в составе городского правительства. Теперь уволенной оказалась Ирина Бабюк – руководитель комитета Смольного по инвестициям.

Беглов остался недовольным ситуацией в этой сфере. По словам главы города, заключенные проекты не оказывают серьезного влияния на экономику. Доход от договоров аренды зем. участков составил 3,8 млрд. руб. Однако объем задолженности от инвестиционных проектов равен 13 млрд. руб. Причем из этой суммы 3,7 млрд. руб. можно считать безнадежными.

Беглов не считает, что объем будущих и действующих обязательств города является достаточным. Градоначальник отметил, что Петербургу нужны новые рабочие места.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

20-12-2018, 10:02
Беглов пойдет как самовыдвиженец?
18-12-2018, 07:40
Ответил за митинги
11-12-2018, 08:46
Беглов в лидерах
8-10-2018, 11:21
Беглов о выборах
16-02-2018, 08:56
Объем инвестиций
23-12-2016, 10:34
Объем инвестиций вырос

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
125
24-12-2018, 11:17
В Ленобласти иномарка сбила мужчину
0
170
20-12-2018, 11:00
На севере Петербурга 14-летняя девочка попала под автомашину
0
224
17-12-2018, 13:41
В Красносельском районе в ДТП пострадали четверо пешеходов
0
261
11-12-2018, 11:02
В Невском районе легковушка сбила четырех пешеходов
Наверх