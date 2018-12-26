Увольнение Бабюк

«Питерец.ру» сообщает, что глава Северной столицы Александр Беглов продолжает чистку рядов в составе городского правительства. Теперь уволенной оказалась Ирина Бабюк – руководитель комитета Смольного по инвестициям.

Беглов остался недовольным ситуацией в этой сфере. По словам главы города, заключенные проекты не оказывают серьезного влияния на экономику. Доход от договоров аренды зем. участков составил 3,8 млрд. руб. Однако объем задолженности от инвестиционных проектов равен 13 млрд. руб. Причем из этой суммы 3,7 млрд. руб. можно считать безнадежными.

Беглов не считает, что объем будущих и действующих обязательств города является достаточным. Градоначальник отметил, что Петербургу нужны новые рабочие места.