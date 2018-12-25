Новая должность Чуйченко

Переход чиновников с одного места работы на другое – это обычное явление для наших дней. Руководство страны или региона нередко принимает решение о различных перестановках, которые возникают в различных структурах.

«Питерец.ру» сообщает, что президент Путин назначил Константина Чейченко председателем оргкомитета ПМЭФ. Теперь этот чиновник будет отвечать за подготовку и проведение данного форума.

С мая текущего года Чуйченко занимал должность одного из заместителей главы Кабмина, а перед этим был помощником президента и главой контрольного управления. Это достаточно опытный специалист, который хорошо зарекомендовал себя в деле. Теперь Чуйченко должен будет проявить себя в новой должности.