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Новая должность Чуйченко

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.kp.ru
Президент перевел Константина Чуйченко на другую работу

Переход чиновников с одного места работы на другое – это обычное явление для наших дней. Руководство страны или региона нередко принимает решение о различных перестановках, которые возникают в различных структурах.

«Питерец.ру» сообщает, что президент Путин назначил Константина Чейченко председателем оргкомитета ПМЭФ. Теперь этот чиновник будет отвечать за подготовку и проведение данного форума.

С мая текущего года Чуйченко занимал должность одного из заместителей главы Кабмина, а перед этим был помощником президента и главой контрольного управления. Это достаточно опытный специалист, который хорошо зарекомендовал себя в деле. Теперь Чуйченко должен будет проявить себя в новой должности.

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