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Беглов пойдет как самовыдвиженец?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rucompromat.com
Внесены изменения в закон о выборе губернатора

«Питерец.ру» сообщает, что в закон о выборе главы Северной столицы внесены некоторые поправки. Теперь на этот пост может претендовать человек, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Для этого ему необходимо набрать 2% подписей от числа избирателей. Был внесен и ряд других поправок.

Инициатором изменений стал врио губернатора Александр Беглов. Поправки к закону были приняты депутатами во втором чтении. В связи с этим некоторые стали предполагать, что Беглов собирается участвовать в выборах главы Северной столицы как самовыдвиженец. Новый закон дает ему такую возможность.

Ранее кандидат в губернаторы должен был выдвигаться от какой-либо партии. Сейчас такая необходимость отсутствует.

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