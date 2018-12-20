Беглов пойдет как самовыдвиженец?

«Питерец.ру» сообщает, что в закон о выборе главы Северной столицы внесены некоторые поправки. Теперь на этот пост может претендовать человек, который идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Для этого ему необходимо набрать 2% подписей от числа избирателей. Был внесен и ряд других поправок.

Инициатором изменений стал врио губернатора Александр Беглов. Поправки к закону были приняты депутатами во втором чтении. В связи с этим некоторые стали предполагать, что Беглов собирается участвовать в выборах главы Северной столицы как самовыдвиженец. Новый закон дает ему такую возможность.

Ранее кандидат в губернаторы должен был выдвигаться от какой-либо партии. Сейчас такая необходимость отсутствует.